Son dakika: Büyüme rakamlarıyla ilgili Bakan Elvan'dan açıklama
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %21,7 büyüdü. Büyüme rakamlarıyla ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'İkinci çeyrek büyümesinin %57’si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız.' dedi.
01 Eylül 2021, Çarşamba 11:59 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: İkinci çeyrek büyümesinin %57’si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız.
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