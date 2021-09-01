Ekonomi Son dakika: Büyüme rakamlarıyla ilgili Bakan Elvan'dan açıklama

Son dakika: Büyüme rakamlarıyla ilgili Bakan Elvan'dan açıklama

Ekonomi

Son dakika: Büyüme rakamlarıyla ilgili Bakan Elvan'dan açıklama

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %21,7 büyüdü. Büyüme rakamlarıyla ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'İkinci çeyrek büyümesinin %57’si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız.' dedi.

01 Eylül 2021, Çarşamba 11:59 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: İkinci çeyrek büyümesinin %57’si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız.


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