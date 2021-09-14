Son dakika: Çok sayıda kulüp PFDK'ya sevk edildi
VavaCars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyspor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
14 Eylül 2021, Salı 21:45 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük'ün, Adana Demirspor maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline gönderildiği belirtildi.
İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep'in, ligde son hafta oynadıkları karşılaşmalardaki talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.
Trabzonspor ve Aytemiz Alanyspor'un ise saha olayları nedeniyle kurula gönderildiği kaydedildi.
AA
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