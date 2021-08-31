Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, Los Angeles FC formasıyla 122 maçta 59 gol atıp, 21 asist yaptı.

2020: Altın Ayakkabı (19 maç - 14 gol)

2020: Yılın Genç Oyuncusu