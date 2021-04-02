Ekonomi Son dakika: Ekonomiye ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Son dakika: Ekonomiye ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Ekonomi

Son dakika: Ekonomiye ilişkin kanun teklifi Meclis'te

AK Parti'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

02 Nisan 2021, Cuma 16:17 Son Güncelleme:
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AK Parti milletvekilleri, Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması; hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmasını da içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.

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