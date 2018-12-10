Son dakika! Ersun Yanal ile bir görüşme daha!

Akhisar deplasmanında dağılan ve farklı yenilen Fenerbahçe 15’inci haftayı 14 puanla düşme hattında tamamladı. Ev sahibi 26’da Bokila, 82’de Manu, 90+5’te ise Regattin’in golleriyle kazanırken Fener 7’nci yenilgisini aldı, averajı da eksi 8 oldu. Tarihinin en kötü durumlarından birinde bulunan Fenerbahçe'de yönetim ise harekete geçti

YENİ BİR TEKLİF

Deneyimli teknik adam Ersun Yanal'a geçen hafta yapılan görüşmede 6 aylık sözleşme öneren Başkan Ali Koç'un Yanal'a yeni bir sözleşme sunacağı öğrenildi. Yanal'ın yanı sıra Daum da Fener'in hoca adayları arasında bulunuyor.

YANAL ÇOK İSTEKLİ

Fenerbahçe ile 2014 yılında şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal, önceki gün "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır." açıklamasını yaparak Sarı-Lacivertli kulüpte çalışmak istediğini ifade etmişti.

(Takvim)