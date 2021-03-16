Posta yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde kendisine gelen dikkat çeken bir soruyu yanıtladı. İşte Heper’e gelen soru ve cevabı:

Soru: Annem 4 yıldır kiracı. Kiralarını düzenli ödüyor. Ancak ev sahibi kontrat yenileme tarihinden 2 ay önce ihtiyaçtan tahliye ihtarnamesi çekti. Avukatı Amerika’dan kızının geleceğini ve bu evde oturacağını söylüyor. Şu an ev sahibi de Amerika’da. Bu arada ev sahibinin kirada olan başka bir dairesi daha var. Onu boşalttırtmıyor, annemin oturduğu evi boşalttırmak istiyor. Diğer evinden daha yüksek kira alıyormuş öğrendiğimiz kadarıyla. Anneme de noterden tahliye taahhütnamesi imzalatmak istiyorlar. 5-6 ay süre veriyorlar. Ancak pandemi var, annem 70 yaşında ve annemin de yeni bir eve taşınmak için masrafları karşılayacak birikmiş parası yok. Babasından yetim maaşı alıyor. Ayrıca annemin de kirada bir evi bulunuyor. İçinde 1 yıllık kiracısı var ve o da evi boşaltmak istemiyor. Zaten annem de o kira farkıyla geçiniyor. Bu durumda ev sahibi tahliye davası açarsa kazanır mı? Ne kadar sürer? Ev sahibi kazanırsa, dava masrafları anneme mi ödetilir ve kaç liradır? B.B.

Cevap: Mektubun tamamını aldım, zira kısaltacak cümlesi yok. Her cümle anlattığı olayla ve vereceğim yanıtla ilgili. Birinci husus, bir kimse ihtiyacı varsa kiracıya karşı tahliye davası açabilir. Bu ihtiyaç kendisinin, eşinin, çocuklarının, anne ve babasının ihtiyacı olabilir. Anlatılan olayda ev sahibinin kızının ihtiyacı olacakmış. Bu bir tahliye nedenidir. Bundan dolayı dava açacak olan ev sahibi, kira döneminin sonunu bekleyecek ve bitimden itibaren bir ay içinde tahliye davasını açacak. Ancak süresinden önce ihtarname gönderdiğine göre bu süre artık bir ayla sınırlı değil. İkinci husus, ev sahibinin bir başka evi daha var ama içinde kiracı var. Böyle bir durumda, ev sahibine ‘git öbür kiracıyı çıkar, niye bizi seçtin’ diyemeyiz. Bu konuda ev sahibinin seçimlik hakkı var, istediğine dava açabilir. Ancak böyle ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılan hallerde, davayı açan davacı ihtiyacını mahkemede ispatlamak zorundadır. Yani anlatılan olayda evladın, Amerika’dan döneceği ve bu eve gerçekten ihtiyacı bulunduğunun ispatı gerekecektir.

‘BİR BAŞKA TAHLİYE NEDEN DOĞMUŞ DEMEKTİR’

Şu ana kadar anlattıklarım tahliye nedenlerinden biriydi ve ihtiyaç nedenine bağlıydı. Şimdi işin bir başka cephesine geliyorum ki bu okuyucum için daha riskli. Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yolu ile sona erdirebilir. İşte okuyucumun annesinin olayında bu hususlar gerçekleşmişse, bir başka tahliye nedeni doğmuş demektir.

‘NOTERDE TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ VERİRSE…’

Şartlar böyle. Ben, ‘ev sahibi davayı açar da kazanır veya kazanamaz’ diye bir sonuca varamam. Acaba olayda bu şartlardan hangisi var? Böyle bir dava İstanbul’daki mahkemelerin iş yoğunluğu göz önüne alındığında bana göre bir yıl sürer. Ben üç gün önce girdiğim bir davada ikinci duruşmayı ekim ayına alabildim. Dava kaybedilirse masraflar elbette kaybedene ait olacak. Yanlış anlaşılmasın, okuyucumun annesinin davayı kaybedeceği anlamında alınmasın. Soru öyle sorulmuş, ben de yanıt verdim. Noterde tahliye taahhütnamesi verirse o zaman kısa sürede tahliyeyi taahhüt ettiği tarihte tahliye olunur.