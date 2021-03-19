Ekonomi Son dakika faiz kararı! Halkbank'tan kullanılan kredilerle ilgili müjde! Bakan açıkladı

Son dakika faiz kararı! Halkbank'tan kullanılan kredilerle ilgili müjde! Bakan açıkladı

Ekonomi

Son dakika faiz kararı! Halkbank'tan kullanılan kredilerle ilgili müjde! Bakan açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlatıldı' dedi.

19 Mart 2021, Cuma 12:28 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlatıldı" dedi.

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