Son dakika: Faiz kararının ardından altın fiyatları ve dolarda son durum
Son dakika: Faiz kararının Merkez Bankası tarafından açıklanmasının ardından dolar fiyatlarında ve altın fiyatlarından ilk tepki geldi. Dolar fiyatları faiz kararının ardından geriledi. Altın fiyatları ne kadar? İşte Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ve dolarda son durum...
17 Haziran 2021, Perşembe 14:55 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Altın fiyatları ve dolarda Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından son durum...Yurt içi piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Karar sonrası dolar/TL ve altında ne oldu? İşte son durum...
Vatandaşın merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Karar öncesi 8.64 seviyesinde olan dolar/TL, karar sonrası 8.61'e kadar geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların yakın takibinde olan bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 19'da sabit tutma kararı aldı.
ALTIN FİYATLARI! GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın güne 500 liranın üzerinde başlamıştı. Ons altında yaşanan geri çekilme sonrası altının gramı kritik seviye olan 500 liranın altına geriledi.
Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi:
"Gram altın, ons tarafındaki düşüşe eşlik etti ve USDTRY tarafındaki yükselişe rağmen 500 desteğine ulaştı. Bu seviye oldukça kritik. Gün içinde 500 seviyesinin ne tarafında olacağına bakacağız. 500 TL üzerinde 507, 512 ve 517 TL seviyeleri hedef olarak kullanılabilir. Ancak 500 altına inebilirse 496, 492, 486'ya doğru gerilemenin önü açılmış olabilir."
Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi:
"Şahin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından güçlenen dolarla birlikte sert satışla karşılaşan değerli maden dün günü yaklaşık %2,5 oranında kayıpla 1.812 seviyesinden kapattı. Şu aşamada kısa vadeli doların güçlenmesi sürebilecekken, değerli maden baskı altında kalmaya devam edebilir. Değerli madende teknik seviyelere bakıldığında, düşüşün devam etmesi ve 1.800 desteğinden tepki gelmemesi durumunda 1.785 hedef olarak izlenebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.830 direnci tepki gelebilecek seviye olarak öne çıkıyor."