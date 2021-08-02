Ali Koç’un, “3, mümkünse 4 transfer yapacağız” sözlerinin ardından taraftarlar heyecanla yeni gelecek yıldızları beklemeye başladı. Yönetim, dünyanın dört bir yanında çalışmaları tam gaz sürdürüyor. Fenerbahçe ile ilgili hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son haberler İngiltere’den... Buna göre, Arsenal’den bonservisini almaya çalışan Sead Kolasinac’ın durumu, Sarı-Lacivertliler tarafından yakından takip ediliyor.

SAVUNMANIN JOKERİ

İngiliz ekibi, Nuno Tavares transferi sonrası, senede 5.5 milyon Euro kazanan Boşnak oyuncuyu tamamen gözden çıkarttı. Taraflar, sözleşmenin feshedilmesi ve tazminatın belirlenmesi için görüşüyor. Mesut Özil’in en yakın arkadaşlarından biri olan Kolasinac’ın boşa çıkması halinde Sarı- Lacivertliler’e gelebileceği kaydedildi. Tecrübeli oyuncu hem sol bekte hem de stoperde görev yapabiliyor. Özellikle Szalai’nin satılması halinde Kolasinac, Pereira için tam bir joker transferi olabilir.

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

Adı Fenerbahçe ile anılan bir diğer isim ise Andreas Pereira. Brezilyalı yıldız, Manchester United’ın hazırlık maçlarındaki performansıyla göz doldurdu. Buna rağmen takımdan ayrılacak olan Pereira için, geçen sezon kiralık forma giydiği Lazio’nun yanı sıra Sarı- Lacivertliler’in devrede olduğu kaydedildi. Yıldız orta saha oyuncusu, “Alex de Souza benim idolüm. Onun giydiği formayı giymek isterim” diyerek yeşil ışık yakmıştı. Ancak Manchester United’ın 25 yaşındaki futbolcuyu artık kiralık olarak değil, bonservisiyle satmak istemesi transferin önündeki en büyük engel. Kırmızı Şeytanlar kapıyı 25 milyon Euro’dan açtığı için Fenerbahçe adına tek seçenek kiralama.