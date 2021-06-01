Fenerbahçe'de Gökhan Gönül bilmecesi... Sarı lacivertliler ile 1+1 yıllık sözleşmesi olan Gökhan Gönül'ün opsiyonuyla ilgili kararın teknik direktörün netleşmesiyle verileceği öğrenildi. Futbolu bırakma düşüncesi olmayan Gökhan Gönül, 1 yıl daha sarı lacivertli formayla devam edip kariyerini şampiyonlukla noktalama amacında.

Süper Lig'de talipler olsa da kariyerinin son dönemine Fenerbahçe ile devam etmek isteyen Gökhan Gönül, yeni hocanın netleşmesini bekliyor.

Fenerbahçe'de son 10 maçta takımın başına geçen ve 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle son yılların en iyi puan ortalamasına sahip ismi olan Emre Belözoğlu'nun yeniden takımın başında olması bekleniyor. Başkan Ali Koç'un bugünkü toplantıda bu konuyla ilgili açıklama yapması da bekleniyor.

Bu durumda Gökhan Gönül'ün takımda kalma ihtimali de artacak. 36 yaşındaki tecrübeli sağ bek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 2 gol, 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.



