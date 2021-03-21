Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! Bir futbolcunun testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'den yapılan son dakika açıklamasında, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.
21 Mart 2021, Pazar 22:48 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile bu akşam deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
Futbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.
AA