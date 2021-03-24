Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde, bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Futbolcunun izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de daha önce de toplam 4 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu. Sarı-lacivertli takımdaki pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi

AA











