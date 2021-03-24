Son dakika: Fenerbahçe'de koronavirüs şoku: Vaka sayısı 5'e yükseldi
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve izolasyona alınarak tedavisine başlandığı bildirildi.
24 Mart 2021, Çarşamba 20:46 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde, bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
Futbolcunun izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe'de daha önce de toplam 4 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu. Sarı-lacivertli takımdaki pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi
AA