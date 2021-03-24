Futbol Son dakika: Fenerbahçe'de koronavirüs şoku: Vaka sayısı 5'e yükseldi

Son dakika: Fenerbahçe'de koronavirüs şoku: Vaka sayısı 5'e yükseldi

Futbol

Son dakika: Fenerbahçe'de koronavirüs şoku: Vaka sayısı 5'e yükseldi

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve izolasyona alınarak tedavisine başlandığı bildirildi.

24 Mart 2021, Çarşamba 20:46 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde, bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Futbolcunun izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de daha önce de toplam 4 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu. Sarı-lacivertli takımdaki pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi

AA

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