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Son dakika! Fenerbahçe'de teknik direktör açıklaması

Comolli, Koeman'la devam edeceklerini, şu an için yeni hocanın gündemlerinde olmadığını söyledi.

05 Aralık 2018, Çarşamba 11:42 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'de teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe'de sezon başı yaptığı transferlerle ilgili eleştirilen isimlerin en başında gelen Fransız Sportif Direktör Damien Comolli, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde özel açıklamalarda bulundu.

Comolli takımın kötü gidişatıyla ilgili olarak, "Taraftar sonuna kadar haklı. Çünkü takım kazanamıyor. Bu haftadan itibaren kazanma serisine başlayacağız" dedi.

Teknik Direktör Erwin Koeman'la yola devam edilip edilmeyeceği konusuna da değinen Comolli, "Koeman'la devam edeceğiz. Göndermek gibi bir niyetimiz yok" dedi.

Transfer konusuna da değinen Fransız Sportif Direktör, "Eksiklerimizi biliyoruz. Çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

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