Son dakika: Galatasaray 3 futbolcuyu KAP'a bildirdi
Galatasaray, Rumen orta saha Alexandru Cicaldau, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ve Fransız sağ bek Sacha Boey ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
24 Temmuz 2021, Cumartesi 00:23 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
"Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey'in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz."
İSTANBUL (DHA)
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