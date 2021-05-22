Son dakika... Galatasaray Onyekuru'nun opsiyonunu kullanmayacak
Galatasaray'da Haziran ayının 11'ine kadar satın alma opsiyonunu elinde tuttuğu Onyekuru konusunda geri adım attığı ortaya çıktı.
22 Mayıs 2021, Cumartesi 09:57 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın 11 Haziran'a kadar 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu elinde tuttuğu Onyekuru konusunda geri adım attığı öğrenildi.
Bu sezonla beraber Cim Bom'un 3 kez kiraladığı Nijeryalı futbolcunun transferine, teknik direktör Fatih Terim'in sunduğu son listede yer vermediği gelen haberler arasında.
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