Galatasaray'ın 11 Haziran'a kadar 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu elinde tuttuğu Onyekuru konusunda geri adım attığı öğrenildi.

Bu sezonla beraber Cim Bom'un 3 kez kiraladığı Nijeryalı futbolcunun transferine, teknik direktör Fatih Terim'in sunduğu son listede yer vermediği gelen haberler arasında.



