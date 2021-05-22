Futbol Son dakika... Galatasaray Onyekuru'nun opsiyonunu kullanmayacak

Son dakika... Galatasaray Onyekuru'nun opsiyonunu kullanmayacak

Futbol

Son dakika... Galatasaray Onyekuru'nun opsiyonunu kullanmayacak

Galatasaray'da Haziran ayının 11'ine kadar satın alma opsiyonunu elinde tuttuğu Onyekuru konusunda geri adım attığı ortaya çıktı.

22 Mayıs 2021, Cumartesi 09:57 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın 11 Haziran'a kadar 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu elinde tuttuğu Onyekuru konusunda geri adım attığı öğrenildi.

Bu sezonla beraber Cim Bom'un 3 kez kiraladığı Nijeryalı futbolcunun transferine, teknik direktör Fatih Terim'in sunduğu son listede yer vermediği gelen haberler arasında.


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