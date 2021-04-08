Ekonomi Son dakika haberi: Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz’in Fatih’i yeni sondajına başladı

Son dakika haberi: Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz’in Fatih’i yeni sondajına başladı

Ekonomi

Son dakika haberi: Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz’in Fatih’i yeni sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladığını bildirdi.

08 Nisan 2021, Perşembe 18:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere." ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisi, 5 Nisan'da Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıkmıştı.

AA


Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
Erken emekliliğin yolu var mı?
Ekrem Sarısu
Özlem Denizmen
Sade ve mutlu
Özlem Denizmen
Oral Çalışlar
Siyasetin yolunu kapatmayalım
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Karadeniz bıçak sırtı
Hakan Çelik
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
Murat Gülderen
24 saat açık kütüphaneler
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
İnternete fısıldayın, masraftan kurtulun
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ankara'da yanan iş yerleri için destek ödemeleri yarın hesaplarda