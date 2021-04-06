Futbol Son dakika haberi: Beşiktaş'tan CAS başvurusu

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan CAS başvurusu

Futbol

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan CAS başvurusu

Beşiktaş, UEFA'nın gelecek sezon gelirlerin %15'ine el koyma kararı hakkında açıklama yayımladı.

06 Nisan 2021, Salı 20:36 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda, tebliğ edilen kararın henüz kesinleşmediği,CAS'a gitme hakkımızın bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizin sürmekte olduğu bildirilmiştir. Bu çerçevede İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır." denildi.

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