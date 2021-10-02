Spor Son dakika haberi: Mike Tyson, İstanbul'a geliyor

Son dakika haberi: Mike Tyson, İstanbul'a geliyor

Spor

Son dakika haberi: Mike Tyson, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe Beko’ya ev sahipliği yapan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda dev bir organizasyon gerçekleşecek.

02 Ekim 2021, Cumartesi 09:59 Son Güncelleme:
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Eski milli sporcular Burak Mataracı ve Erkan Varol tarafından düzenlenecek King of Kings, 28 Ocak 2022’de Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek.


124 ülkede naklen canlı yayınlanacak etkinliğin sürpriz ismi ise dünya boksunun unutulmaz şampiyonlarından Mike Tyson olacak.

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Doğukan Tevfik Meriç
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