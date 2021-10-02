Eski milli sporcular Burak Mataracı ve Erkan Varol tarafından düzenlenecek King of Kings, 28 Ocak 2022’de Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek.





124 ülkede naklen canlı yayınlanacak etkinliğin sürpriz ismi ise dünya boksunun unutulmaz şampiyonlarından Mike Tyson olacak.