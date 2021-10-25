Merkez Bankası'nın politika faizini 2 puan indirimle yüzde 16'ya çekmesinin ardından, kamu bankaları faiz indirimlerini yansıtmaya başladı.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Konutta 1 milyon lira altındaki kredi için faiz yüzde 1,29'a indi.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan yapılan ortak açıklamada; 22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığını duyurdu.

KONUTTA FAİZ YÜZDE 1,29'A ÇEKİLDİ

Kamu bankaları ihtiyaç ve taşıt kredi faizlerine dokunmazken; konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29; 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlamaya karar verdi.

Üç kamu bankasının yaptığı ortak açıklamada; "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.