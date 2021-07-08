Son dakika: Henüz 2 yaşında... Bu halde bulundu!

Meksika'nın Veracruz eyaletinde yol kenarında çöplerin arasında bulunan çocuk yürekleri sızlattı. Çocuğun neden ve nasıl orada bırakıldığı ise gizemini koruyor.

Veracruz eyaletinde 2 yaşında olduğu düşünülen üstü çıplak bir çocuk, yol kenarında, atıştırmalık ambalajlar, yarısı boş su şişeleri, diğer göçmenlerin kıyafetleri ve yere saçılmış siyah çöp torbaları ile çevrili halde bulundu.

ULUSLARARASI MEDYADA YANKI BULDU

Veracruz eyaletindeki çocuk ve ergenleri koruma dairesi avukatı Lutgarda Madrigal, annenin uluslararası medyada yayınlanan bulanık fotoğrafı gördükten sonra kimliğiyle birlikte Honduraslı yetkililere ulaştığını söyledi.

"BU OLAY ŞOKE EDİCİ VE ŞAŞIRTICI"

Konsolos Raul Morazan, babanın nerede olduğu veya çocuğundan nasıl ayrıldığının belli olmadığını kaydetti. Morazan, "Bu olay şoke edici ve şaşırtıcı. Kendimize sorduğumuz soru, çocuğun neden terk edildiği" dedi.

Meksikalı yetkililer, çocuğun veya annesinin adını açıklamadı. Çocuğun Meksika'ya nasıl geldiği hakkında hiçbir ayrıntı bilinmiyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma verilerine göre, bu yıl Orta Amerika'dan binlerce çocuk, ebeveynleri olmadan Meksika'dan ABD'ye yasadışı yollardan geçti.



