Son dakika! Hızlı tren kazası soruşturmasında hareket memuru ifade verdi Ankara-Konya seferini yapan YHT’nin 13 Aralık’ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan hareket memuru Sinan Y. ifadesinde "Hat 1'den gitmesi gereken tren Hat 2'ye girdi. Bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi verilmediği için kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Yük makasçıya bırakıldı. Bunun riskli bir durum olduğunu belirtmiştim. Hızlı tren kazasında benim bir kusurum yok" dedi. Bu arada savcıya ifade veren 3 TCDD görevlisi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi