Son dakika! Hızlı tren kazası soruşturmasında hareket memuru ifade verdi
Ankara-Konya seferini yapan YHT’nin 13 Aralık’ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan hareket memuru Sinan Y. ifadesinde "Hat 1'den gitmesi gereken tren Hat 2'ye girdi. Bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi verilmediği için kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Yük makasçıya bırakıldı. Bunun riskli bir durum olduğunu belirtmiştim. Hızlı tren kazasında benim bir kusurum yok" dedi. Bu arada savcıya ifade veren 3 TCDD görevlisi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Ankara-Konya seferini yapan YHT’nin 13 Aralık’ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 kişinin öldüğü ve 86 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kusuru bulunduğu tespit edilen kontrolör Emin E.E., tren teşkil memuru (makasçı) Osman Y. ve tren hareket memuru Sinan Y.'nin gözaltına alındığını açıklamıştı.
3 şüpheli, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanmaları istemiyle mahkemeye çıkarıldı.
HAREKET MEMURUNDAN 'FAZLA MESAİ' İDDİASI
Şüphelilerin savcılık sorgularında suçlamayı kabul etmediği ve yönetmelikteki talimatları yerine getirdiklerini söyledikleri belirtildi. Hareket memuru Sinan Y. ifadesinde yönetimi suçladı.
Sinan Y., gündüz mesaisinde 10, gece mesaisinde 14 saat çalıştıklarını, kaza günü saat 18.00'de iş başı yapıp saat 08.00'e kadar çalıştığını söyleyerek "Daha önce risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen makasçının çalışmasına, özverisine bağlayan yönetimin gerekli önlemi almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum" dedi.
DHA