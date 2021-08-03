Türkiye Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu

Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu

Türkiye

Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu

İstanbul'da İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde bir binanın kullanılmadığı öğrenilen üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

03 Ağustos 2021, Salı 22:30 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 21.00 sıralarında İkitelli OSB Atatürk Oto Sanayi Sitesi 20’inci Sokak üzerinde bulunan, kullanılmayan iş yerinde çıktı. Lokantanın bacasında başlayan yangından alevler, bitişikteki boş durumda bulunan iş yerine sıçradı. Yükselen alevler iş yerinin çatısını tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Sultangazi ve Bahçelievler olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla yangın güçlükle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görgü tanıklarından Sebahattin Aslan, "Önce duman geldi, lokantanın bacasından geldiğini düşündük. Dumanın yoğunluğundan dışarı çıktık. Bacanın oradan ateşin başladığını fark ettik. Derhal itfaiyeyi aradık" dedi. Sefer Yavuz ise, "Geldiğimizde çatı komple yanıyordu. Yukarıda çatı çökmüş zaten. İtfaiye ekipleri de şu an çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL (DHA

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