İBB’den yapılan açıklamaya göre, Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın ilk etabı olan Alibeyköy-Cibali Hattı'nı Eminönü'ne bağlayacak ring seferleri, bugün itibariyle başlatıldı.

Hattın Eminönü'ne kadar olan kısmı tamamlanıncaya kadar Cibali-Eminönü arasına ücretsiz ring seferi düzenlenmesi için hazırlanan teklif, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) oy birliği ile geçti.

Bu kapsamda, tramvay hattının ilk durağı olan Cibali ile Eminönü arasında 15 dakikada bir seferler düzenleniyor. Yaklaşık 2,5 kilometrelik Unkapanı Kadir Has Üniversitesi-Haliç Metro-Eminönü Kantarcılar güzergahında 2 araç aynı anda karşılıklı seferlerine başlıyor. Sabah saat 06.00 ile 21.30 arasında yapılacak "EC1" kodlu hatta, günde 125 sefer düzenlenmesi hedefleniyor.







