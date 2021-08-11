Kamuda sözleşmeli çalışan 700 bin personel için zamlar bugün açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplu iş sözleşmeleri için yapılan görüşmelerin ardından TÜRK-İŞ Sendikası'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Bilgin'in açıklamaları:

Toplu sözleşme imzasını burada atmak istedik. Türkiye tarihsel olarak zor bir coğrafyada bulunan bir ülke. Bu ülkenin sorun çözme kabiliyeti çok yüksek. Finansal krizler çıkararak, Akdeniz'de Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara Türkiye'nin her zaman vereceği bir cevabı vardır. Türkiye bölgesel bir güç olmuştur. Türkiye büyüdükçe uzun vadeli büyümeyi sağlıklı sürdürmenin yolu birkaç yıl bunu devam ettirmektir. Yüzde 5, 7 büyüdük dediğimiz zaman bu refah yaratacaktır. Bu toplu pazarlığın geldiği aşamada ümit ediyorum, çalışan ve kamuoyunu tatmin edecek bir aşamaya geldik.

ZAM BELLİ OLDU

Türkiye çalışanları enflasyona ezdirmeyecek. Bunları dikkate alarak emeğin korunmasını kapsayacak bir toplu sözleşmeye dönüştürmek için meseleye yaklaştık. En düşük ücrete 500 lira düzeltme yaptık. Bunu çok önemli buluyorum. Seyyanen yapılan en yüksek zam olduğunun altını çizmek isterim. Toplam işçilerimizle yaptığımız pazarlık sonucundan da bu rakam etkilenecek. Yüzde 34.62 oranında en düşük ücretli işçilerimiz toplu sözleşmede istifade etmiştir. İlk 6 ay için 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam artı enflasyon zammı yapıldı. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27.10 oldu. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Oldukça ciddi bir artıştır. Kamuya bir maliyeti vardır. Bu maliyeti dikkate alan bir yaklaşımı Türk ekonomisi imkanları içerisinde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bütün bu ücret artış oranları sosyal haklara ve yardımlara yansıdı. Yapacağımız düzenlemeler dikkat alındığında kamuya maliyeti Türkiye ekonomisinin karşılayabileceği bir maliyettir.

TÜRK-İŞ DE TEKLİF VERMİŞTİ

Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu. Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etmiş ancak sendikalar bu teklifi geri çevirmişti