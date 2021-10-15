Ekonomi Son dakika... Kılıçdaroğlu Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika... Kılıçdaroğlu Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Ekonomi

Son dakika... Kılıçdaroğlu Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 15.30'da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek.

15 Ekim 2021, Cuma 14:30 Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 15.30'da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu eşlik edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrası açıklama yapacağı öğrenildi.

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