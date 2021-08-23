İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları:

Büyük bir uzlaşma ile buraya geldik. Bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yaptığımız sözleşmenin kıymetini anlamamız için göz önünde tutmamız gereken bir husus var. Bunun hangi şartlarda, hangi konjonktürde imzalandığı gerçeğini göz ardı etmemeliyiz.

ENFLASYON VURGUSU

Enflasyon altında yurttaşımızı kamu çalışanlarımızı ezdirmeyeceğiz. Biz de toplu sözleşme mekanizmasını değerlendirmek istedik. Hizmet kullanımında da aynı şeyi yaptık. Türkiye büyüyor. Enflasyona karşı çalışanlarını koruyor. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ'le toplu sözleşme yaptık. Bugün 2022-2023'ü kapsayan sözleşme yapacağız.

ZAM ORANI BELLİ OLDU

İkinci teklifimizi açıklıyorum. 2022'nini ilk yarısı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için yüzde 7 + enflasyon farkı. Yani yüzde 12 diyebiliriz 2022 yılı için.

2023 için bugüne kadar verilmemiş bir orandan yüzde 8'lik bir farkı verdiğimizi söylemek istiyorum. İkinci kısmı için ise yine yüzde 6'lık bir artış olacak. 2023 için yıllık yüzde 14 artış yaptığımızı söyleyebilirim.

3600 EK GÖSTERGE

3600 meselesi de sözleşme kapsamında bu süreçte tamamlanacaktır. Biliyorsunuz kanun gerektiriyor. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM'ye sunacağız.

SENDİKALAR TEKLİFİNİ İLETMİŞTİ

Ağustos ayı başında başlayan görüşmelerde bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak teklif getirdi. Taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talep etti.

TOPLANTI ÖNCESİ YAŞANAN HAREKETLİLİK

Memur zamlarının belli olduğu toplantının başlangıcında salonda yaşanan hareketliliğin sebebi ortaya çıktı. Sendika üyelerinin yerlerine geç oturmasının anlaşmazlık gibi algılanması üzerine açıklama geldi. Bakanlık kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre Bakan Bilgin, pandemi koşulları gereği salonda sendika temsilcileri ve basın mensupları dışında kimsenin kalmaması gerektiğini ve salonda bulunanların da mutlaka maske takması konusunda uyarıda bulundu.