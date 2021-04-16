Ekonomi Son dakika… Merkez Bankası Başkanı’ndan 128 milyar dolar açıklaması

Son dakika… Merkez Bankası Başkanı’ndan 128 milyar dolar açıklaması

Ekonomi

Son dakika… Merkez Bankası Başkanı’ndan 128 milyar dolar açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yaptığı son dakika açıklamasında, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt verdi.

16 Nisan 2021, Cuma 14:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberleri… Kavcıoğlu, döviz alım-satımlarının koordinasyon içerisinde yapılabilmesi için Şubat 2017'de Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzaladıklarını bildirdi.

Kavcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunuldu. Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir.

Anılan platformlarda piyasa dinamiklerinden bağımsız, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması mümkün değildir. Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında, ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir. TCMB, görev ve sorumluluk alanlarındaki bilgi ve verileri uluslararası standartlar dahilinde şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır"

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
“ABD’den denge politikası bekliyoruz”
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
25 gün prim ödeyip 48 yaşınızı dolduracaksınız
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Dört dörtlük hesaplı koruma
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
Mustafa Sarıgül aday olacak mı?
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
'Paranı ikiye katla'
Özlem Denizmen
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Garanti Bankası'ndan emeklilere müjde! 1650 lira...