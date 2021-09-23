Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge Repo faizinde 100 baz puan indirime gitti. Piyasa beklentileri faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

100 BAZ PUAN AZALDI

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 18.00'e indi

SON 5 AYDIR SABİT KALMIŞTI

TCMB, önceki 5 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde Enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 16,74, 12 ay sonrası için yüzde 12,94 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,71 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyor.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 20 EKİM'DE

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Ağustos ayı için yıllık tüketici fiyatlarını %19,25 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 20 Ekim'de gerçekleştirilecek.



