Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18'e düştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürdü. Merkez 6 ay sonra faizi değiştirirken "Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır" açıklamasında bulundu.
23 Eylül 2021, Perşembe 13:54 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge Repo faizinde 100 baz puan indirime gitti. Piyasa beklentileri faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.
100 BAZ PUAN AZALDI
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 18.00'e indi
SON 5 AYDIR SABİT KALMIŞTI
TCMB, önceki 5 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde Enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 16,74, 12 ay sonrası için yüzde 12,94 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,71 seviyesinde bulunuyor.
TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyor.
BİR SONRAKİ TOPLANTI 20 EKİM'DE
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Ağustos ayı için yıllık tüketici fiyatlarını %19,25 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 20 Ekim'de gerçekleştirilecek.