Son dakika haberleri... Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurularak, personelin nitelik, sayı, unvan, derece olarak belirlenip standart getirilmesi sağlanacak. Kamuda uzman, müfettişlik gibi kariyer mesleklerinde istihdam artırılacak, görevde yükselme, unvan değişikliği yönetmeliği güncelleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir gereği olarak, kamu kurumlarının teşkilatlanması yönetim verimliliği ve etkinliği yılsonuna kadar hazırlanacak kararname ile daha da güçlendirilecek.

TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine göre; Kamu personeline yönelik iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesine ilişkin yasal düzenleme ve kararname de 30 Haziran tarihine kadar tamamlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'ne ilişkin çalışmaları 2023 yılında tamamlayacak.

Kamu çalışanları arasında derece ve kademeye göre ücret sisteminde yaşanan sorunların çözülmesi hedeflenirken, kurumlardaki kadro, pozisyonlar da yeniden tanımlanacak.

KARİYER MESLEKLERDE DAHA FAZLA İSTİHDAM

Kamu kurumlarında uzman, müfettiş gibi kariyer mesleklerinde istihdam artırılacak.

Kamu personel rejimi hızlı, etkili icraat dönemine uyumlu hale gelirken kamu çalışanlarına performans sistemi güçlendirilecek. Devlette işin niteliğine göre esnek çalışma ile iş fırsatları artarken, bu kapsamda özel meslek kursları düzenlenecek.

İşgücü izleme sistemi kurulurken, yeni sektörlere uyum stratejisi hazırlanacak. Ekonomi reform paketi kapsamında işgücü piyasasını yönlendirmek için sektörel beceri haritaları oluşturulacak. Bu haritalarla sektörel işgücü planlaması yapılacak.

GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında dün toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında da kamuda görevde yükselme, unvan değişiklikleri yönetmeliği ve sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin konular ele alındı.

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Elif Çuhadar ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

MEMUR VE İŞÇİ TOPLU SÖZLEŞME MASASINA OTURUYOR

Yaklaşık 3 milyon memur, 650 bin kamu işçisinin maaş zamları için konfederasyonlar, hükümet ve sanayicilerle pazarlık masasına oturacak. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu işçisinin 2021-2022 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek çerçeve protokol konusunda Türk-İş ile ortak hareket ettiklerini belirterek, "Bu birlikteliğimizi başarılı bir toplu iş sözleşmesiyle taçlandırmak istiyoruz" dedi.

Kısmi çalışma modellerinin uygulanmasına belirli şartlarla sıcak baktıklarını vurgulayan Arslan, "Yarım gün çalışan işçiler yarım ücret alabilir ama yarım gün çalışmışsa bile, sosyal güvenlik, emeklilik ve kıdem tazminatı hakları ile işe iade ve işsizlik ödeneği gibi imkânlardan mahrum olmamalı" diye konuştu.