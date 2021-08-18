ÖTV matrahı düzenlemesi otomobil almak isteyenleri heyecanlandırırken, bazı fırsatçı bayilerin oyunu ise pes dedirtti.

Belli hacimlere sahip sıfır kilometre araçlarda ÖTV indirimine gidildi. Bu karar, 320 bin TL’yi geçmeyen otomobillerde 20-50 bin TL arasında indirime sebep oldu. Ancak bu fiyat düşüşü vatandaşın cebine yansımadı.

İKİNCİ EL OTOMOBİLLER SIFIR ARAÇLARA GÖRE YÜKSEK KALDI

Bayilerde neredeyse otomobil bulmak imkansız. Uzun teslimat süreleri sebebiyle vatandaş, sıfırdan ikinci el otomobil piyasasına kaymak durumunda kaldı. Hâl böyle olunca ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar, sıfır kilometre araçlara göre daha yüksek kaldı.

Mesela 1,6, düz vitesli, 2021 model bir otomobilin ÖTV indirimi sonrası fiyatı 220 bin TL’ye geriledi. Ancak galerilerde aynı statüde olan bir otomobil 270 bin TL civarında alıcı buluyor. Galeride ‘hemen teslim’ ve ‘istenilen model’ bulma avantajı da vatandaşı ikinci ele yöneltiyor. Bu yaşanan durumun arkasında fırsatçı bayilerin olduğu ortaya çıktı.

ARAÇLAR GALERİCİLERE ESKİ FİYATTAN SATILIYOR

Şayet bir otomobil almak isterseniz full donanımlı bir modeli hemen teslim edebilen bazı bayiler, ÖTV indirimi sonrası düşen fiyattan (en baz model) otomobilin teslim edilmesi için ise iki üç ay süre veriyor. Full donanımlı bir otomobilin fiyatı ise 20-40 bin arasında fark ediyor.

ÖTV İNDİRİMİNİ 'DONANIM' SATARK YOK EDİYORLAR

Kısacası bazı bayiler ÖTV indirimini “donanım” satarak yok ediyor. Üstelik bu donanım satışlarından da ekstra para kazanıyorlar. Ellerinde bulunan, yani stok yaptıkları ÖTV indirimli baz modeller ise eski fiyattan galericilere satılıyor.

‘TAM DONANIM VERELİM’

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Telefonla fiyat aldığımız bir satış temsilcisi, ÖTV indirimi sonrası markanın internet sitesinde yazan fiyatta bir otomobilin olmadığını söylüyor. Satış danışmanı “İnternet sitemizde 261 bin TL olan modelimizi almak isterseniz, teslim edilmesi kasım ayında olacak. Ancak elimizde aynı modelin full paketlisi var. Onun fiyatı da 320 bin TL. Eğer isterseniz hemen teslim alabilirsiniz” dedi. Dolayısıyla ÖTV indirimi öncesi 310 bin TL olan bir otomobili, bayide 320 bin TL’ye almak durumunda kalıyorsunuz. Şayet tam donanımlı bir otomobil almak isterseniz 20-40 bin lira arasında fark ödemeniz gerekiyor. Bu da opsiyona giriyor. Bu donanım seviyelerinde tercihe göre; deri koltuk, tam açılabilir sunroof, multimedya ekran, park sensörü, ısıtmalı koltuklar, LED ön farlar, ekstra sis farları, otomatik klima ve geri görüş kamerası gibi birçok özellik yer alıyor.

KAR PAYINI KOYARAK VATANDAŞA SATIYORLAR

Bir başka durum ise stok yapan bayilerin ellerindeki otomobilleri eski fiyattan galericilere satması… İkinci el piyasasının hâlâ hareketli olması sebebiyle fiyatlarda bir düşüş yaşanmadı. Galericiler, bayilerin elindeki otomobilleri ÖTV indirimsiz eski fiyattan alıyor. Sektörden aldığımız bilgiye göre bazı bayiler, stokladıkları ÖTV indirimsiz otomobilleri galericilere eski fiyattan satıyor. Galericiler ise üzerine kâr payını koyarak ‘hemen teslim’ şeklinde vatandaşa satıyor.



