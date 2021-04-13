Ekonomi Son dakika... Sanayi üretimi oranları açıklandı

Son dakika... Sanayi üretimi oranları açıklandı

Ekonomi

Son dakika... Sanayi üretimi oranları açıklandı

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi Şubat ayında yüzde 8.8 oranında arttı.

13 Nisan 2021, Salı 10:18 Son Güncelleme:
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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi %9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 arttı.

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