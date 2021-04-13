Son dakika... Sanayi üretimi oranları açıklandı
Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi Şubat ayında yüzde 8.8 oranında arttı.
13 Nisan 2021, Salı 10:18 Son Güncelleme:
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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi %9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,1 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 arttı.
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