Futbol Son dakika: Sergen Yalçın'a bir maç ceza

Son dakika: Sergen Yalçın'a bir maç ceza

Futbol

Son dakika: Sergen Yalçın'a bir maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bir maç ceza verdi.

07 Ekim 2021, Perşembe 21:43 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Sergen Yalçın'a bir maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nin Çaykur Rizespor'a 132 bin, VavaCars Fatih Karagümrük ile Fraport TAV Antalyaspor'a 100'er bin, İttifak Holding Konyaspor ile Yukatel Kayserispor'a 32'şer bin ve GZT Giresunspor'a 9 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Çaykur Rizespor'da idareci Mehmet Ömeroğlu'na 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira, görevli Togay Muratoğlu'na 21 gün, görevli Burak Bakır'a 15 gün, MKE Ankaragücü görevlisi Ersoy Girgin'e 15 gün, Fraport TAV Antalyaspor görevlileri Burak Can Coşkun, Erkan Kotan, Faruk Akıncı ve Yusuf Bakan'a 15'er gün ceza verildiği kaydedildi.

AA

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