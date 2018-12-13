Son dakika! Süper Lig 16. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftada maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren maçlarda Beşiktaş-Trabzonspor Halil Umut Meler ve Medipol Başakşehir-Galatasaray maçınında ise Ümit Öztürk göreve yapacak.

14 Aralık Cuma:

20.30 Göztepe-Bursaspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

15 Aralık Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Cüneyt Çakır)

13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Volkan Bayarslan)

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Bülent Yıldırım)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Ümit Öztürk)

16 Aralık Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Mete Kalkavan)

16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Suat Arslanboğa)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Halil Umut Meler)

17 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fırat Aydınus)