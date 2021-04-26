Ekonomi Son dakika: THY'den bilet açıklaması: Ücretsiz gerçekleştirilecek

Son dakika: THY'den bilet açıklaması: Ücretsiz gerçekleştirilecek

Ekonomi

Son dakika: THY'den bilet açıklaması: Ücretsiz gerçekleştirilecek

Son dakika haberine göre; Türk Hava Yolları (THY), Kabine Toplantısı sonrası alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında 'tam kapanma' kararı alınan 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi bilet değişiklik taleplerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

26 Nisan 2021, Pazartesi 23:58 Son Güncelleme:
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THY'den tam kapanma sonrası bilet değişimi açıklaması geldi. THY'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir."
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