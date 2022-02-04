Hücumda Michy Batshuayi'den beklenen verimi alamayan Beşiktaş , forvete Aaron Boupendza takviyesini düşünüyor. Bu transferi gelecek sezon için gerçekleştirmek isteyen siyah-beyazlıların önündeki en büyük engel ise oyuncunun maaşı…

Gabonlu futbolcu, Hatayspor'daki 22 gol ve 1 asistlik performansı sonrası 2 milyon Euro garanti ücret ve yüksek bonuslar karşılığında Al Arabi'ye imza atmıştı.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi ise oyuncuya 1.5 milyon Euro'luk bir teklifle gitmeye hazırlanıyor. Boupendza'dan maaşında indirim yapmasını isteyecek olan siyah beyazlılar, tekliflerin kabul görmesi halinde bu transferi bitirecek.

LJAJİC GİTMEMEKTE DİRENİYOR

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden Adem Ljajic, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve GZT Giresunspor'un tekliflerini kabul etmedi. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, " Transfer zorla yapılmaz. Ljajic bize kararsız kaldığını söyledi. Oyuncu istekli olmazsa verimli olamayız" dedi. Ljajic, daha önce Başakşehir'in teklifini kabul etmiş ancak Beşiktaş ile alacakları konusunda anlaşamadığı için transferi gerçekleşmemişti