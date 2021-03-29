Futbol Son dakika: Türkiye-Letonya maçı seyircisiz oynanacak

Son dakika: Türkiye-Letonya maçı seyircisiz oynanacak

Futbol

Son dakika: Türkiye-Letonya maçı seyircisiz oynanacak

Son dakika, Türkiye Futbol Federasyonu, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Türkiye-Letonya maçına yüzde 15 kapasiteyle seyirci alınacağını açıklamıştı. Ancak son dakika açıklamasıyla maçın seyircisiz oynanacağı açıklandı

29 Mart 2021, Pazartesi 17:35 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi;

Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır.

Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. 

TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır.  

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