Dünya Son dakika: Üçüncü doz aşı kararı! Macaristan 3. doz aşı uygulanmasına başlıyor

Son dakika: Üçüncü doz aşı kararı! Macaristan 3. doz aşı uygulanmasına başlıyor

Dünya

Son dakika: Üçüncü doz aşı kararı! Macaristan 3. doz aşı uygulanmasına başlıyor

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Macaristan'da 3. doz aşı uygulanmasına başlanacak.

16 Temmuz 2021, Cuma 13:11 Son Güncelleme:
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 3. doz aşı uygulanmasına başlanacağını açıkladı.

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Macaristan'da 1 Ağustos itibarıyla Kovid-19 3. doz aşısına randevu alınabileceğini söyledi.

2. dozu olduktan sonra 4 ay geçen herkesin aşı için randevu alabileceğini belirten Orban, hangi aşının uygulanacağı konusunda ise doktorların karar vereceğini kaydetti. Sağlık personeline aşı zorunluluğu getirileceğini aktaran Orban, henüz aşı olmayanlara "aşı olmaları" çağrısı yaptı.

Macaristan Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 64 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 808 bin 725'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artışla 30 bin 15'e çıktı.


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