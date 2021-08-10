Son dakika: YKS baraj puanı düşürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Erdoğan ayrıca, "Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.



