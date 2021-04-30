Son dakika...Esnafa müjde! Ciro kaybı desteklerinde başvuru süresi uzatıldı
Son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı Mehmet Muş geri ödemesiz ciro kaybı destekleriyle ilgili başvuru sürelerinin uzatıldığını açıkladı.
30 Nisan 2021, Cuma 12:27 Son Güncelleme:
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Bakan Muş açıklamasında şunları söyledi;
Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık.
Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs 2021 tarihi saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler.
Hayırlı olsun..
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