Futbol Son dakika...Mustafa Reşit Akçay, solunum cihazından ayrıldı

Son dakika...Mustafa Reşit Akçay, solunum cihazından ayrıldı

Futbol

Son dakika...Mustafa Reşit Akçay, solunum cihazından ayrıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedavi gören Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın solunum cihazından ayrıldığı açıklandı.

26 Haziran 2021, Cumartesi 16:03 Son Güncelleme:
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi gören TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum cihazından ayrıldı.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, AA muhabirine, solunum yetmezliği dolayısıyla bir süre önce yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve ardından solunum cihazına bağlanan Akçay'ın sağlık durumunda olumlu gelişme yaşandığını söyledi.

Akçay'ın solunum cihazından ayrıldığını ifade eden Tekinbaş, "Mustafa hoca şu anda solunumunu kendisi sağlayabiliyor. Bilinci açık, yerinde. Dünden çok daha iyi durumda." ifadelerini kullandı.

AA

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