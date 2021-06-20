Türkiye Son dakika:Türkiye, kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi

Son dakika:Türkiye, kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi

Türkiye

Son dakika:Türkiye, kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi

Kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da gözaltına alınmıştı. Türkiye Korkmaz'ın iadesini istedi.

20 Haziran 2021, Pazar 16:14 Son Güncelleme:
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Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz’ın gözaltına alınması ile ilgili bugün yaptığı açıklamada “İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” dedi.

Büyükelçi Ceyhun bugün yaptığı açıklamada “Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana’dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana’ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” ifadelerini kullandı.   


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