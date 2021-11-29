Dünya Son dakika! Japonya açıklarında 6.5 şiddetinde deprem

Son dakika! Japonya açıklarında 6.5 şiddetinde deprem

Dünya

Son dakika! Japonya açıklarında 6.5 şiddetinde deprem

Japanya açıklarında deprem oldu. Japonya açıklarındaki 6.5 şiddetindeki depremin merkez üssü, Izu Adaları'ndaki Tateyama'ya 486 kilometre uzaklıkta.

29 Kasım 2021, Pazartesi 16:07 Son Güncelleme:
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Pasifik Ateş Çemberi'nin kesişme noktasında bulunan Japonya'daki sarsıntının merkez üssü, güneydoğudaki Honshu'nun açıkları.

Japonya açıklarında yerel saatle 21.40'ta 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü, Izu Adaları'ndaki Tateyama'ya 486 kilometre uzaklıkta. 

ABD Tsunami Uyarı Merkezi, Japonya'nın güneydoğu açıklarında gerçekleşen depremin ardından herhangi bir uyarı yayınlamadı.

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