Son dönemde otomatik vites araçlara talep arttı

Mart sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller, 119 bin 772 adetle yüzde 76,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı da 36 bin 692 adetle yüzde 23,5 olarak belirlendi. Belirtilen dönemde satışı yapılan her 10 otomobilden 7'sinin, otomatik vites olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Otomotiv firmasında satış müdürü olan Burak Şensaz, "2018'den bu yana otomatik şanzımanlarda ciddi artış var. Bunun en büyük nedenlerinden biri, tüketicinin talebi değişti. ODD'nin rakamlarında, 2020 ile 2021'e baktığımızda yüzde 5'lik artış var. Şu an binek otomobillerde 100 araçtan 76'sı otomatik satılıyor. Teknoloji ilerledi. Yeni otomatik şanzımanlar eskisi kadar arıza vermiyor. İnsanlarda güven oluştu. Bu nedenle tercih sebebi oldu. İnsanlar ödediği tutarın karşılığında haklı olarak daha konforlu yolculuk yapmak istiyor" dedi.

x





ŞEHİR YAŞAMINDA DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Satış müdürü Yusuf Şahin ise "Otomatik şanzımana son 3 yıldır talep fazla. Şehir yaşamının kalabalığı, kadın sürücülerin otomatik şanzımanlı araçlarda daha rahat etmesi, çalışan erkek nüfusunun da işten çıktıktan sonra kalabalık trafikte daha rahat olmak istemesi talebi artırdı" diye konuştu.

Otomatik şanzımanlı araç satın alan Leman Kayahan (32), "Otomatik vites tercih ettim. İzmir'de son yıllarda artan trafikle beraber sabah işe giderken akşam ise dönerken oluşan 'dur- kalk' sırasında daha rahat araç kullanabilmek adına tercimin bu yönde oldu" dedi. Otomatik şanzımanlı araç tercih eden gıda mühendisi İpek Gülcan (32) ise "Otomatik vitesin şehir içi kullanımı daha rahat. Düz vites kullanmadım gerçi ama otomatik vitesin rahatlığı gibi olacağını da düşünmüyorum" diye konuştu.

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)