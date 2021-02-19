Değerli Konut Vergisi, bina vergi değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar için 15 Ocak 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Birden fazla ‘değerli konutu’ olanların 20 Şubat’a kadar beyanname vermesi gerekiyor. Ancak 20 Şubat haftasonuna geldiği için süre 22 Şubat’ta sona erecek. Değeri ne olursa olsun tek konut ise vergiden muaf. Değerli Konut Vergisi kapsamına giren yaklaşık 150 bin konut var.

İLK TAKSİT 1 MART'TA

Belediyeden bina vergi değerini gösteren belge alınıp, vergi dairelerine beyanname götürülecek. Beyannameyi elektronik ortamda (intvrg.gib.gov.tr) vermek de mümkün. Taşınmaz sahipleri, vergi başvurularını, bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile sözleşme imzalayarak e-beyanname şeklinde de verebiliyor. İlk taksidin ise 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekiyor.



