Ekonomi Son işlem gününde altın fiyatlarında güncel durum

Son işlem gününde altın fiyatlarında güncel durum

Ekonomi

Son işlem gününde altın fiyatlarında güncel durum

Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. İşte güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları.

15 Ocak 2021, Cuma 10:14 Son Güncelleme:
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Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak görülen altın fiyatları gün içerisinde en çok takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Salgın sürecinde yaşanan tüm gelişmelerin piyasaları etkilemesiyle beraber olumlu aşı haberleri altın fiyatlarının düşüş yaşamasına neden oldu. Geçtiğimiz hafta yaşanan ABD'deki olaylar da altının düşmesine olumsuz etki etti. Dün gece açıklanması beklenen ABD teşvik paketinin altın fiyatlarına olumlu etki edeceği düşünülüyor. 

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Ons altının 15 Ocak Cuma gününe 1851 dolar seviyesinde başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik başladı.

Gram altın

Gram altının fiyatı haftaya hareketli başlamasının ardından dün itibarıyla fiyatı tekrar güncellendi. İç piyasada gram altın 439 liradan işleme alınıyor.

Bugün çeyrek altın alış fiyatı 716 lira, satış ise 727 liradan işlem görüyor.

Yüklü miktarda yatırım yapanların tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 855 liradan alınırken satış fiyatı ise 2 bin 895 lirada bulunuyor.

22 ayar bilezik

Bugün 22 ayar bilezik alış 399,00 TL, satış ise 401,50 TL'den işlem görüyor.


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