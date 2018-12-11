Son kötü haber Hasan Ali’den

Hasan Ali Kaldırım, sahada yokları oynayan arkadaşları arasında mücadelesiyle en çok öne çıkan isim oldu.

11 Aralık 2018, Salı 09:55
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Son kötü haber Hasan Ali’den

Hasan Ali Kaldırım, sahada yokları oynayan arkadaşları arasında mücadelesiyle en çok öne çıkan isim oldu.

Akhisar maçında sol bekte ve orta sahada görev yapan milli futbolcu, sakatlık yaşadı. Hasan Ali buna rağmen zor durumdaki takımını yalnız bırakmamak adına acı içinde oyuna devam etti.

Başarılı oyuncu İstanbul’a döndükten sonra sağ ayak bileğinin MR’ı çekildi ve ödem tespit edildi. 29 yaşındaki oyuncu Trnava maçında riske edilmeyecek.

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