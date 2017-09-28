İçeriğindeki Avokado ve Makademya öz yağları ile bedeninizi ve ruhunuzu şımartacak, mucizevi yağların eşsiz dokunuşlarının teninizde yarattığı etkiye inanamayacaksınız!Palmolive, öz yağlardan oluşturduğu yeni serisi Luminous Oils ile soruyor: “Şehirde nasıl hissediyorsun?” Çünkü tatil dönüşü şehre ve gündelik hayata farklı bir ruh hali ile başlar ve bitiririz. Palmolive ile artık daha özel hissedebilirsin!Yaz döneminde deniz tuzu, kum ve güneş birleşerek cildimizi kurutur. Palmolive, neme ve bakıma ihtiyaç duyan cildimizi şehir hayatına hazırlamak için yarattığı Luminous Oils ile yardımımıza yetişiyor. Palmolive Luminous Oils, şehrin karmaşasından huzura giden yolda günlük bakım ritüelinin en rahatlatıcı parçası olarak banyolarda yerini alıyor!