Şimdiden efsaneleşen dizi Game of Thrones'taki (Taht Oyunları) Sansa Stark rolüyle 'Kuzeyin Kraliçesi' diye anılan Sophie Turner, Yenilmezler (Avengers) serisinin Hope Van Dyne'ı (Wasp) Evangeline Lilly'e Instagram üzerinden isim vermeden cevap verdi. Lost dizisinde canlandırdığı Kate Austen karakteriyle akıllara kazınan Lilly, hayatın kendisi için normal devam ettiğini söylemiş, "Bazı insanlar hayatlarına özgürlüklerinden daha çok değer verir, bazılarıysa özgürlüklerine hayatlarından daha çok değer verir. Herkes kendi seçimini yapar" ifadeleriyle sosyal izolasyonun önemini azımsamıştı.

Şu anda hamile olan oyuncu Sophie Turner ise Instagram'ın hikayeler bölümünde paylaştığı videoda, “Evde kalın, aptallık etmeyin. Özgürlüğünüzü sağlığınızın üstünde görüyorsanız, özgürlüğünüz umrumda değil. Başka insanları, etrafınızdaki korunmasız insanları enfekte edebilirsiniz” dedi.