Şoray Uzun, Son Sayfa programındaki taklitleriyle kırdı geçirdi
A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programının konuğu Posta gazetesi yazarlarından Şoray Uzun'du. Şoray Uzun, dün akşam katıldığı programda hem futbol gündemini değerlendirdi hem de taklitleriyle izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
17 Kasım 2020, Salı 10:28 Son Güncelleme:
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Şoray Uzun daha önce kendi programlarında da yaptığı bazı futbol adamlarının taklitleriyle yine büyük beğeni topladı. Aykut Kocaman, Erman Toroğlu ve Şansal Büyüka taklitleriyle yorumcu Serdar Sarıdağ ve sunucu Melike Çelik'i kahkahalara boğan Şoray, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
Son Sayfa programı uzun süre Mustafa Göksü moderatörlüğünde sürmüş ve geçtiğimiz aylarda Göksu, başka programlara geçerek yerini Melike Çelik'e bırakmıştı.
https://twitter.com/asporcomtr/status/1328435703949168640
https://twitter.com/asporcomtr/status/1328452379130425346
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