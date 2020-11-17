Şoray Uzun, Son Sayfa programındaki taklitleriyle kırdı geçirdi

Şoray Uzun daha önce kendi programlarında da yaptığı bazı futbol adamlarının taklitleriyle yine büyük beğeni topladı. Aykut Kocaman, Erman Toroğlu ve Şansal Büyüka taklitleriyle yorumcu Serdar Sarıdağ ve sunucu Melike Çelik'i kahkahalara boğan Şoray, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Son Sayfa programı uzun süre Mustafa Göksü moderatörlüğünde sürmüş ve geçtiğimiz aylarda Göksu, başka programlara geçerek yerini Melike Çelik'e bırakmıştı.







