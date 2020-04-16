Sosyal izolasyon günlerinde ellerin kurtarıcısı

El bakımında dünya kadınlarının bir numaralı tercihi olan L’Occitane’ın tüm dünyada 2 saniye de 1 adet satılan ikonikleşmiş Shea Butter el kremi ile kendinize özel an yaratarak en büyük yardımcılarınıza iyi bakmak elinizde. Elleri yağlandırmadan besleyen, hızlı emilerek anında nemlendirme sağlayan ve elastikiyetini gözle görülür biçimde artıran kremlerinizden birini mutfakta, birini banyoda bırakarak hedefe ulaşmayı kolay hale getirmeli ve yıkadıktan sonra sürmemeyi unutmamalıyız.

Afrika’dan dünyaya yayılan sır

Shea yağı binlerce yıldır Burkina Faso’lu kadınların zorlu iklim koşullarında ellerini ve yüzlerini korumak için kullandığı doğal bakım ürünlerinin içeriği olmuştur. 1980 den beri Burkina Faso’lu kadınlar ile yapılan 30 senelik ortaklık sonucu L‘OCCITANE Shea yağının gücüne modern bir yorum katar. Shea ürünlerinden oluşan ürün gamımız Shea’nın hikayesini onurlandırırken, yenilikçi ve öncü yapılarıyla cildi besleyen bir örtü gibi kaplar, tüm gün cildin pürüzsüz ve nemli kalır.

Burkina Fasolu kadınlar, ciltlerini koruyan yağı elde etmek için önce Shea fındıklarını geniş sepetlerde toplayıp daha sonrada geleneksel yöntemler ile Shea yağını elde ediyorlar. L’OCCITANE Shea vücut grubu ürünleri ile Afrikalı kadınlar ve Shea’nın hikayesine ve onların geleneksel yöntemlerine sahip çıkıyor, geleneksel üretim yöntemlerinin geleceğe taşınmasını sağlıyor. Günümüzde Burkina Faso’lu Shea yağı üreticisi 15 binden fazla kadına ekonomik destek veren ve okuma-yazma öğreten L’OCCITANE, Ecocert Adil Ticaret Sertifikası ile ödüllendirilmiştir.